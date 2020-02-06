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Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'dan AA'ya ziyaret

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Anadolu Ajansı'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 06.02.2020
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'dan AA'ya ziyaret

Ankara

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Anadolu Ajansına nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Janjgava'yı, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu karşıladı.

Kazancı, Büyükelçi George Janjgava'yı AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Janjgava, AA'nın Türkiye ve Gürcistan ilişkilerine haberleriyle katkıda bulunduğunu belirterek teşekkür etti. 

Şenol Kazancı, daha sonra Büyükelçi Janjgava'ya AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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