Manisa'da orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü
Yangının çıktığı ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Manisa
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangını, 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Kırsal Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Akhisar İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 4 itfaiye aracı yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik yoğun uğraşı sonucu alevler, mahalle merkezine 2 kilometre mesafede kontrol altına alındı.
Yangının çıktığı ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.