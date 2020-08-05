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Bakan Koca: Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır

Sağlık Bakanı Koca, "Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42." ifadelerini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 05.08.2020
Bakan Koca: Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın."

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında da "Kovid-19'a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun." uyarısında bulundu.

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