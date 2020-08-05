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Tunceli Valisi Özkan'dan Munzur Gözeleri açıklaması

Tunceli Valisi Özkan, Munzur Gözeleri'nin düzenlemesinin Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu denetiminde yapılacağını bildirdi.

Haydar Toprakçı   | 05.08.2020
Tunceli Valisi Özkan'dan Munzur Gözeleri açıklaması

Tunceli

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Munzur Gözeleri için hazırlanan düzenleme çalışması projesinin, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu denetiminde yapılacağını bildirdi.

Vali Özkan, yazılı açıklamasında, Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri civarında yapılacak çalışmalar hakkında, sosyal medya ile bazı basın ve yayın organları üzerinden kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirtti.

Alanda iş makinası çalıştırılacağı, tabii dokunun bozulacağı yönünde paylaşımların yapıldığına işaret eden Özkan, "Söz konusu proje 8 milyon lira maliyetlidir. Alanda iş makinası çalıştırılmayacaktır. Proje ile Munzur Gözelerimiz ve çevresi Tunceli'mizin bir değeri olarak korunur bir alan haline gelecektir." ifadesini kullandı.

Özkan, gözelerin ve civarının mevcut hali dikkate alındığında koruma amaçlı düzenleme çalışması yapılması gerektiğinin anlaşılacağını kaydetti.

Proje kapsamında belirlenen çalışmanın yapılamaması halinde alanın birkaç yıl içerisinde tamamen kullanılmaz hale geleceğini, kirliliğin de artacağını vurgulayan Özkan, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz koordinesinde, söz konusu alanın sit alanı olması sebebiyle de Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun denetiminde yapılacak olan düzenleme çalışmasının, internet sayfası üzerinde canlı yayınlanması amacıyla ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Dolayısıyla sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirmelere, Munzur Gözeleri gibi Tunceli'mizin ve ülkemizin önemli bir değerini kendi istemleri doğrultusunda kullanma gayreti içerisinde olanların yönlendirmelerine kapılmayalım. Gayretimiz ve çalışmalarımız daha güzel bir Tunceli içindir."

Özkan, ayrıca açıklamasında projesinin Fırat Kalkınma Ajansı ile ortak hazırlandığını da bildirdi.

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