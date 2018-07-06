Manisa'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanması operasyonunda 18 gözaltı

MANİSA
Manisa merkezli 21 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) hücre yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen ve muvazzaf askerlerin de aralarında yer aldığı 30 kişiden 18'si yakalandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Manisa merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında muvazzaf askerler ile eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 18 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunmayan 12 zanlı aranıyor.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Zanlıların telefon görüşmelerinde terör örgütüne ait "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemi"ni kullandığı belirtildi.
Muhabir: Cemil Seval