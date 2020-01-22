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Manisa Akhisar'daki deprem çevre illerden de hissedildi: İstanbul Avcılar Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 22.01.2020
Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

"Yıkılmış bina haberi gelmedi"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

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