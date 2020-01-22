Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.
"Yıkılmış bina haberi gelmedi"
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.