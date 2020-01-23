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Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 23.01.2020
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ayrıca ilçesinde saat 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti

Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

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