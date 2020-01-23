Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Ayrıca ilçesinde saat 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti
Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.