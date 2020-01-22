Euro
6.56
Dolar
5.92
BIST 100
122,747.10
Altın
1,557.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa Akhisar'daki deprem çevre illerden de hissedildi: İstanbul Avcılar Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ahmet Sertan Usul   | 22.01.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ankara Şehir Hastanesine gelen Oktay'ı, hastanenin Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel karşıladı.

Bombalı saldırıda yaralananlardan, hastanede tedavisi sürenleri ziyaret eden Oktay, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Oktay, yaralı yakınlarıyla da görüşerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fuat Oktay, Mogadişu'da geçen yıl 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda yaralanan ve aynı hastanede tedavi görenlere de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananlardan 10'u dün tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü

Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri

Somali'de yaralananlar Ankara'da

Somali'de yaralananlar Ankara'da
Fuat Oktay, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü

Fuat Oktay, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü
Somali Başbakanı Hayri: Türk vatandaşlarının güvenliği için tüm önlemler alınacak

Somali Başbakanı Hayri: Türk vatandaşlarının güvenliği için tüm önlemler alınacak