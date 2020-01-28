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Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Aykut Karadağ   | 28.01.2020
Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

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