Euro
6.54
Dolar
5.94
BIST 100
119,948.80
Altın
1,574.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

İsa Toprak   | 28.01.2020
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Fotoğraf: Fatih Tıpırtın - AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa Valiliği: Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir

Manisa Valiliği, saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı, yaralanma ya da hasarın meydana gelmediğini bildirdi. 

Manisa Valiliğinden depreme ilişkin yazılı açıklamada, "Saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir." denildi. 

Bakan Soylu: Şu anda herhangi bir hasar, kayıp söz konusu değil

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp söz konusu değil. 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

Soylu, 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Sivrice ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.

Gazetecilerin Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, "Manisa'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Hemen valimizden bilgi aldı arkadaşlar. AFAD merkezinde çalışıyorlar şu anda, yani Ankara'da 24 saat süreyle hem de tüm çevreden bilgi aldılar. Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp söz konusu değil. 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Gedüz: Tehlikeli durum iletilmedi

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez üssü Akhisar olan 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden bu yana, ilçelerinde çok sayıda artçı sarsıntının hissedildiğini dile getirdi.

Bunların hiçbirinin bugün saat 14.26'da meydana gelen deprem kadar kuvvetli hissedilmediğini aktaran Gedüz, "Ben de dahil bütün arkadaşlarımız arazide dolaşıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum duymadık. Tehlike bir durum iletilmedi." dedi.

Alifakı Köyü Muhtarı Burhanettin Top ise bazı evlerde küçük çapta hasar oluştuğunu söyledi. İlk etapta edindiği bilgiye göre herhangi bir kayıp olmadığına değinen Top, "Bazı evlerimizde hasar var. Metruk olan binalar bunlar. Önceki depremde hasar gören binalardaki çatlaklar biraz açılmış görülüyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada depremin hissedildiği İzmir kent merkezinde de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

TBB'nin depremden etkilenen banka müşterilerine ilişkin kararı

TBB'nin depremden etkilenen banka müşterilerine ilişkin kararı

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye, Elazığ depremi sonrası yardım için zamanla yarıştı

Bedensel engelli milli yüzücü sol ayağıyla hikayesini yazdı

Bedensel engelli milli yüzücü sol ayağıyla hikayesini yazdı
Bakan Kasapoğlu: Renkleri farklı olsa da spor camiamızın temsilcilerinin burada olması çok önemli

Bakan Kasapoğlu: Renkleri farklı olsa da spor camiamızın temsilcilerinin burada olması çok önemli
'Kahraman Mahmud'un oturduğu bina da hasar görmüş

'Kahraman Mahmud'un oturduğu bina da hasar görmüş