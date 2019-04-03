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Mali'de saldırıya uğrayan Müslümanlara acil gıda yardımı

Valide İnsani Yardım Derneği, Mali'nin Ogossagou Köyü'nde sömürgeci güçlerin saldırılarına uğrayarak başka bir bölgeye sığınan Peulh kabilesine acil gıda yardımı ulaştırdı.

Zeynep Rakipoğlu   | 03.04.2019
Mali'de saldırıya uğrayan Müslümanlara acil gıda yardımı

İstanbul

Valide İnsani Yardım Derneği'nden yapılan açıklamada, Mali'nin Mopti bölgesinde sömürgeci güçlerin desteklediği Dogon kabilesi üyelerinin, Müslüman Ogossagou köyüne düzenlediği saldırıda, aralarında hamile ve çocukların da bulunduğu en az 100 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valide İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, bölgede canlarını kurtarabilen ve kaçarak uzaklaşan yaşlı, çocuk ve hamilelerin bulunduğu ihtiyaç sahibi Peulh kabilesindeki mağdur insanlara gıda kolisi ve et yardımı yaptıklarını kaydetti.

Dünyanın dört bir yanında mağdur ve mazlum insanlara ihtiyaç duydukları her an yardımlarıyla destek olacaklarını anlatan Yılmaz, derneğe yardım eden bağışçılara teşekkür etti.

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