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THY Genel Müdürü Ekşi: Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınma 5 Nisan'da başlayacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmanın 5 Nisan saat 22.00'de başlayacağını bildirdi.

İzzet Taskiran   | 03.04.2019
THY Genel Müdürü Ekşi: Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınma 5 Nisan'da başlayacak

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmanın 5 Nisan saat 22.00'de başlayacağını bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Büyük taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma, 6 Nisan'da 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te. Toplam 686 tırla ekipmanlarımızı götürüyoruz." bilgisini verdi.

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