THY Genel Müdürü Ekşi: Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınma 5 Nisan'da başlayacak
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmanın 5 Nisan saat 22.00'de başlayacağını bildirdi.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmanın 5 Nisan saat 22.00'de başlayacağını bildirdi.
Ekşi, Twitter hesabından, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya ilişkin açıklama yaptı.
Bilal Ekşi, "Büyük taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma, 6 Nisan'da 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te. Toplam 686 tırla ekipmanlarımızı götürüyoruz." bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.