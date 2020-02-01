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Malatya'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkılıyor

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina kontrollü olarak yıkılıyor.

Orhan Yoldaş   | 01.02.2020
Malatya'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkılıyor Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Kent merkezindeki Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı Yağmur Apartmanı'na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından bina sakinlerinin başlattığı tahliye işlemi tamamlandı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binayı kontrollü olarak yıkmaya başladı.

Alana gelen, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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