Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hatay'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle dün karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı.

Ahmet Özel   | 01.02.2020
Hatay'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Hatay

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtına nedeniyle dün Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturan ve olumsuz hava şartları nedeniyle müdahale edilemeyen Türk bayraklı bin 533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal 1" adlı gemi için rüzgarın etkisini yitirmesiyle kurtarma çalışmaları başladı.

Fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklendiği belirtilen gemi ve 10 kişilik mürettebat, bölgeye sevk edilen, özel şirkete ait römorkörle açığa itilerek kurtarıldı.

Hasar oluşmadığı bildirilen geminin, ilçedeki özel bir limana çekildiği öğrenildi.

Öte yandan, sahile gelen vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Hatay'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Hatay'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

PKK'lı terörist 'piyon olarak kullanıldıklarını anlayınca' teslim olmuş

Hatay'da fırtına ev ve okulların çatısını uçurdu

Hatay'da karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor

Hatay'da karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor
Tarım diyarı Hatay çelik ihracatında sanayi kentlerini solladı

Tarım diyarı Hatay çelik ihracatında sanayi kentlerini solladı
Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu

Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu