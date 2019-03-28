Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.19'da merkez üssü Malatya'nın Arguvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı"
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.
İlçede 21 Mart'ta 4,1, 25 Mart'ta ise 4,5 büyüklüğünde iki sarsıntının meydana geldiğini hatırlatan Kızıldaş, "İlçemizde uzun süredir artçı sarsıntılar sürüyordu. Bu sabah meydana gelen depremi hissettik. Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı. Şu an bir şey görünmüyor ancak endişemiz, önceki depremlerde ağır hasarlı olan evlerimizin yıkılma noktasına gelebileceği. İlçe halkına tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Araştırmalarımız sürüyor, mahallelerimizi gezip durumu kontrol ediyoruz." dedi.
Arguvan ilçesi Yürektaşı Mahalle Muhtarı Yılmaz Korkmaz de sabah evdeyken deprem meydana geldiğini belirterek, "Sallantıyı şiddetli hissettik. Depremden dolayı bazı evlerdeki çatlaklar daha da derinleşti ancak şu an için can ve mal kaybı görünmüyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.