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Dünya

İran'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde biri 5,7, diğeri 5,8 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi.

Haydar Şahin   | 23.07.2022
İran'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu

Tahran

İran'ın resmi ajansı İRNA'da yer alan habere göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir olan 5,7 ve 5,8 büyüklükteki depremler, yerel saatle 20.39'da iki dakika arayla kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Can kaybı, yaralanma ya da hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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