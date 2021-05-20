Yeni Malatyaspor teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Helenex Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Malatya
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.