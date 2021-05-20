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Spor

Yeni Malatyaspor teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Helenex Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Orhan Yoldaş   | 20.05.2021
Yeni Malatyaspor teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Malatya

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verildi.

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