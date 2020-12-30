Euro
9.06
Dolar
7.38
BIST 100
1,479.91
Altın
1,892.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 ton sahte içki ele geçirildi.

Orhan Yoldaş   | 30.12.2020
Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu tespit edildi.

Adrese operasyon yapan jandarma ekipleri 2 ton sahte içki, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan kaynatma kazanı, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kanada'da Kovid-19 ölümleri 15 bini geçti
ABD'de Kovid-19 rakamları 2021 öncesi yeni seviyelere çıktı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Herkesi Kovid-19'a karşı aşılamak zaman alacak
Sağlık Bakanı Koca: İnaktif aşı 28 gün arayla iki doz olarak yapılacak

Benzer haberler

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da yılbaşı öncesi yaklaşık 2,5 ton sahte içki ele geçirildi

'Kayısının başkenti'nde yeni sezon hazırlıkları başladı

İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi

İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu 'Van'da çığ felaketi'ni seçti

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu 'Van'da çığ felaketi'ni seçti