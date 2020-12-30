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İstanbul Emniyeti'nden yeni yıl için umut aşılayan klip

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, müzisyen Kıraç'ın "Zaman" isimli şarkısının da yer aldığı 2020'de gerçekleştirilen faaliyetlere ait fotoğraflardan oluşan bir klip hazırladı.

Ayşe Erkeç,Halil Demir   | 30.12.2020
İstanbul Emniyeti'nden yeni yıl için umut aşılayan klip

Istanbul

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) damga vurduğu 2020 yılında yapılan faaliyetlerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan klipte, pandemi sürecinde vatandaşa her daim destek olan emniyet teşkilatının çalışmaları yansıtılıyor.

2021 yılı için "umut aşılayan" fotoğraflarından oluşturulan klipte, Kıraç'ın şarkısı da ayrıca anlam katıyor.

Klip, "İstanbul Emniyeti'nden yeni yıl için umut aşılayan klip" adıyla yayınlandı.


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