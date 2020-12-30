İstanbul Emniyeti'nden yeni yıl için umut aşılayan klip
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, müzisyen Kıraç'ın "Zaman" isimli şarkısının da yer aldığı 2020'de gerçekleştirilen faaliyetlere ait fotoğraflardan oluşan bir klip hazırladı.
Istanbul
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) damga vurduğu 2020 yılında yapılan faaliyetlerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan klipte, pandemi sürecinde vatandaşa her daim destek olan emniyet teşkilatının çalışmaları yansıtılıyor.
Pandeminin gölgesinde buruk geçen 2020 yılını geride bıraktık.— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) December 30, 2020
Toplumun huzur ve güveni için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.
Birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği, huzurlu ve mutlu 2021 yılı olmasını temenni ederiz.#Yeniyıl pic.twitter.com/s8qtavbble
2021 yılı için "umut aşılayan" fotoğraflarından oluşturulan klipte, Kıraç'ın şarkısı da ayrıca anlam katıyor.
Klip, "İstanbul Emniyeti'nden yeni yıl için umut aşılayan klip" adıyla yayınlandı.
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