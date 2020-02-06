Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
Malatya Valiliğince, kentte 5 bin 279 konutun ağır, 5 bin 697 konutun ise az hasarlı olduğu belirlendi.
Malatya
Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili yürütülen çalışmalarda, kentte 5 bin 279 konutun ağır, 5 bin 697 konutun da az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, hastanelere kaldırılan yaralılardan 8'inin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, dün itibarıyla kesin hasar durumuna ilişkin yapılan tespite göre, Kale'de 96, Pütürge'de 108, Doğanyol'da 251, Battalgazi'de 23 olmak üzere 478 konutun yıkıldığı aktarıldı.
Pütürge'de 2650, Battalgazi'de 861, Kale'de 1350, Doğanyol'da 230, Yeşilyurt'ta ise 188 olmak üzere 5 bin 279 konutun da ağır hasarlı olduğu ifade edildi.
4 milyon 53 bin liralık nakit yardım yapıldı
Battalgazi'de 1564, Pütürge'de 2486, Yeşilyurt'ta 285, Kale'de 970, Doğanyol'da ise 392 olmak üzere 5 bin 697 konutun da az hasarlı olduğu kaydedilen açıklamada, Battalgazi'de 69, Doğanyol'da 104, Kale'de 12, Pütürge'de ise 32 binanın acil yıkılacağı bildirildi.
Açıklamada deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, 1169 hayvan çadırı, 65 ton hayvan yemi dağıtıldığı, 131 ahırın yıkıldığı, Doğanyol'da 59 büyükbaş ve bir küçükbaş, Pütürge'de 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu hatırlatıldı.
Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de, 166 kişiye, eşya yardımı kapsamında 830 bin lira, 275 yıkık derecede hasarlı ev sahibine 3 milyon 25 bin lira; Battalgazi ilçesinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 16 kiracıya 80 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 4 milyon 53 bin liralık nakit yardım yapıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.