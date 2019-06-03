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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, basın toplantısı düzenliyor
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Türkiye

Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 03.06.2019
Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi. 


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