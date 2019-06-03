Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta muhtarlarla bir araya gelecek, Beşiktaş Sivaslılar Derneğine ziyarette bulunacak, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul edecek, AK Parti Gaziosmanpaşa teşkilatıyla iftarda buluşacak.
3- TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
4- ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in davetlisi olarak İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacak.
5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
6- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.
7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
8- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.