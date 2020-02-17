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Kosova'nın bağımsızlığı Atakule'yi aydınlattı

Ankara'nın simgelerinden Atakule, Güneydoğu Avrupa ülkesi Kosova'nın bağımsızlığı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.02.2020
Kosova'nın bağımsızlığı Atakule'yi aydınlattı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Kosova'nın bağımsızlığı Atakule'yi aydınlattı

Ankara'nın simgelerinden Atakule, Kosova Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında bu ülkenin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Çankaya'daki Atakule, 17 Şubat Kosova'nın bağımsızlığı için renkli ışıklara büründü.

Kulenin dönen kısımlarına Türkçe ve İngilizce "Bağımsız Kosova Cumhuriyeti" yazıldı ve Türkiye ile Kosova bayrakları beraber gösterildi.

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de bugün Kosova bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlığı Türkiye ve diğer birçok ülke tarafından hemen tanınan Kosova bugün 116 ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınıyor.

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