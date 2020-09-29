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Konya'da oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Toz bulutu, şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte aksamalara neden oldu.

Savaş Güler   | 29.09.2020
Konya'da oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Konya'nın Ereğli ilçesinde oluşan toz bulutu, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde oluşan toz bulutu, şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte aksamalara yol açtı.

Rüzgarın da etkisiyle çöp konteynerleri yola savruldu.

Evlerin üzerinden geçen toz bulutu nedeniyle dışarıdaki vatandaşların evlerine girdiği görüldü.


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