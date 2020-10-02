Euro
9.12
Dolar
7.78
BIST 100
1,143.51
Altın
1,907.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Olcay   | 02.10.2020
Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı
ABD'li satış sitesi Amazon 20 bine yakın çalışanının koronavirüse yakalandığını açıkladı
Trump danışmanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya alıyor
ABD Başkanı Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks Kovid-19'a yakalandı
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 2 bini geçti

Benzer haberler

Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

'Nefes alamıyorsunuz, 'Acaba nereden nefes alabilirim' diye aranıyorsunuz'

Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı

Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
Konya'da oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Konya'da oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi