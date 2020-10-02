Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Konya'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.