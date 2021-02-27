Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden Kızılcahamam – Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor
logo
Türkiye

Konya'da 10 metre çapında 40 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Üç Obruk mevkisinde yaşayan tarım işçileri, işittikleri gürültünün ardından mısır hasadının yapıldığı tarlada obruk olduğunu fark etti.

Fahri Mithat Korkusuz   | 27.02.2021
Konya'da 10 metre çapında 40 metre derinliğinde obruk oluştu Fotoğraf: Fahri Mithat Korkusuz/AA

Konya

Konya'nın Karapınar ilçesinde 10 metre çapında, 40 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Üç Obruk mevkisinde yaşayan tarım işçileri, işittikleri gürültünün ardından mısır hasadının yapıldığı tarlada obruk olduğunu fark etti.

Bölgeye gelenler, obruğu görünce büyük tedirginlik yaşadı. İçi su dolu obruğun, 10 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinlikte olduğu görüldü.

Öte yandan, obruğun meydana geldiği tarlanın, önceki gün üretime hazırlanması için traktörle sürüldüğü öğrenildi.

"Diğerlerinden farklı, çok korkutucu"

Bölgede çiftçilik yapan Hikmet Koçhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.

Obruğun ardından toz bulutu oluştuğunu ifade eden Koçhan, "Arkadaşlarla baktığımızda aşırı derece korktuk. Obruk içerisinde su var. Yaklaşık 40 metre. Obruk sürekli çöküyor ve genişliyor. Bu obruk derinlik bakımında diğerlerinden farklı, çok korkutucu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mısır'da cuma namazına izin verilen camilerde teravih kılınabilecek
İran Sağlık Bakanı Nemeki'den halka Kovid-19 uyarısı: Kendinizi fırtınaya hazırlayın
Doğu Karadeniz'deki Kovid-19 vaka artışlarının nedenini bulmak için bilimsel çalışma yapılacak
'Karantinada geçirdiğim 14 gün bana 14 yıl gibi geldi'
'Virüsü atlattıktan sonra bir ay yürüyemedim'

Benzer haberler

Konya'da 10 metre çapında 40 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'da 10 metre çapında 40 metre derinliğinde obruk oluştu

Soba ustası aile beş kuşaktır evleri ısıtıyor

Konya'da dört arkadaş ihtiyaç sahibi ailelerin yuvasına mutluluk taşıyor

Konya'da balıkçılar eksi 18 derecede av peşinde

Konya'da balıkçılar eksi 18 derecede av peşinde
Dönem televizyon dizileri Selçuklu çinisine ilgiyi arttırdı

Dönem televizyon dizileri Selçuklu çinisine ilgiyi arttırdı
Konya'da yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 5 kişi öldü

Konya'da yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 5 kişi öldü