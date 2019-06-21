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Kocaeli'de etkili sağanak trafikte aksamalara neden oldu

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle D-100 kara yolundaki ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ömer Faruk Şimşek   | 21.06.2019
Kocaeli'de etkili sağanak trafikte aksamalara neden oldu

Kocaeli

Kara yolunun Kocaeli istikameti Yeni Eşme mevkisinde yağış nedeniyle dere taşması sonucu 2 alt geçitte su baskınları yaşandı.

Bazı bölgelerinde kısmi su basmaları görülen kara yolunda trafik her iki yönden kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu arada, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönündeki İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arasındaki üst yapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, 22 Temmuz tarihine kadar 06.30-18.30 saatleri arasında durdurulmuştu.

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