Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni şimdiye kadar düzenlenen "en önemli" NATO zirvelerinden biri olarak tanımladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Şimdiye kadar düzenlediğimiz en önemli NATO zirvelerinden biri Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni şimdiye kadar düzenlenen "en önemli" NATO zirvelerinden biri olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Stubb, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde ATO Congresium'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda (NSDIF26), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

NATO Zirvesi'ne Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu belirten Stubb, "Dünya siyasetinde çok önemli bir dönüm noktasında, özellikle de İttifak için önemli bir anda burada bulunmanın iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Stubb, "NATO 3.0" vizyonuna ilişkin "Temelde daha güçlü bir NATO içinde, daha güçlü bir Avrupa anlamına gelen NATO 3.0'ı başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinden yüzde 5'ine çıkarılmasına ilişkin bir hedef konulduğunu hatırlatan Stubb, Ankara Zirvesi'nde de bu hedefin uygulanmasının ele alınacağını aktardı.

Stubb, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve bunun şimdiye kadar düzenlediğimiz en önemli NATO zirvelerinden biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Türkiye, güneydoğu kanadını koruyor, biz ise Finlandiya olarak kuzeydoğu kanadını koruyoruz"

Cumhurbaşkanı Stubb, bu yılki zirvenin ise alınan kararların uygulanmaya başlanması ve Avrupalı müttefiklerin kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk üstlenmesi bakımından öne çıktığını vurguladı.

Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında kritik bir rol üstlendiğine işaret eden Stubb, "Türkiye, güneydoğu kanadını koruyor, biz ise Finlandiya olarak kuzeydoğu kanadını koruyoruz. Bu nedenle birçok açıdan birbirimize bağlıyız ve bu zirveyi son derece önemli görüyoruz." dedi.

Stubb, Türkiye ile savunma işbirliğine ilişkin soru üzerine Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın Finlandiya'ya kıyasla daha karmaşık güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Türkiye gibi ülkelerle karada, denizde ve havada işbirliğinin önemine dikkati çeken Stubb, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olduğunun altını çizdi.

Stubb, "Güvenliğin ne anlama geldiğini ve güçlü bir savunmaya sahip olmanın önemini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşmede, savunma sanayisindeki işbirliğimizi sürdürme ve daha da derinleştirme konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.