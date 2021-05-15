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Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.

İbrahim Aktaş   | 15.05.2021
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (28), ailesini rehin aldı.

Silahla ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, annesi Seher B, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

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