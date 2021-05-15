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Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere gerçekleştirilecek açık katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

Mehmet Şah Yılmaz   | 15.05.2021
Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, Türkiye'nin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile istişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs'ta dışişleri bakanları düzeyinde açık katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın video konferans formatında düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımların istişare edileceği aktarıldı.

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