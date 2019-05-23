Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.85
Dolar
6.13
BIST 100
84,382.92
Altın
1,278.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Kadir Yıldız   | 23.05.2019
Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki çalışması sonucu Köseler Mahallesi Mermerciler OSB mevkisinde içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonetin ormanlık alana girdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri takibe aldıkları aracı, ormanlık alanda durdurdu.

Ekipler, aracın kapalı kasasında 9'u çocuk, biri hamile 10'u kadın toplam 35 kişinin bulunduğunu belirledi.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör tutuklandı

Organizatörlük yaptığı tespit edilen T.T, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken araca da el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan T.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'

Benzer haberler

Ünlü otomobil firmalarının robotik üretim hatları Kocaeli'den

Ünlü otomobil firmalarının robotik üretim hatları Kocaeli'den

'Tarihi eserler kum torbaları ile korundu'

Edirne'de 565 düzensiz göçmen yakalandı

Umutları dağda ve denizde tükendi

Umutları dağda ve denizde tükendi

İran sınırında 9 erkek cesedi bulundu

İran sınırında 9 erkek cesedi bulundu
'Denizkurdu 2019' Tatbikatı 13 Mayıs'ta başlayacak

'Denizkurdu 2019' Tatbikatı 13 Mayıs'ta başlayacak