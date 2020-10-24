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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç taburcu edildi

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nce, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 24.10.2020
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç taburcu edildi

İstanbul

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bugün hastaneden taburcu edildiği, Koç'un sağlık durumunun iyi olup, evinde istirahat edeceği kaydedildi.

Bu arada, Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nce, 17 Ekim'de yapılan açıklamada, Koç Holding Şeref Başkanı Koç'un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu belirtilmişti.

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