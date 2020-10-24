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İBB Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kenan Irtak   | 24.10.2020
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.

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