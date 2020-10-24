İBB Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.