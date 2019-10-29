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29 Ekim kutlamaları
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Klasik otomobillerden cumhuriyet konvoyu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Çok yaşa Cumhuriyet" konvoyu oluşturdu.

Uğur İslamoğlu,İbrahim Halil Aktürk   | 29.10.2019
Klasik otomobillerden cumhuriyet konvoyu Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Bağdat Caddesi'nde sabah saatlerinde bir arayan gelen klasik otomobil sahipleri, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla cadde üzerinde konvoy oluşturdu.

Klasik otomobillerden cumhuriyet konvoyu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Çok yaşa Cumhuriyet" konvoyu oluşturdu. Bağdat Caddesi'ndeki törenlerin tamamlanmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hareket eden konvoy, turunu Dolmabahçe Sarayı önünde tamamladı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Konvoyun hareketinden önce AA muhabirine bir açıklama yapan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, Cumhuriyetin 96. yılı anısına 96 klasik araçla bir konvoy oluşturduklarını belirterek, "Ulusal bayram kutlamalarının milli birlik ve beraberliğimize büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bugün de Cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına saygımızı belirtmek adına tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi burada, bir aradayız." şeklinde konuştu.

Bağdat Caddesi'ndeki törenlerin tamamlanmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hareket eden konvoy, turunu Dolmabahçe Sarayı önünde tamamladı.

Klasik araçlar, burada da turistler başta olmak üzere birçok kişinin ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar araçların yanında durarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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