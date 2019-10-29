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Meriç Köprüsü araç trafiğine açıldı

Edirne'de tarihi Meriç Köprüsü araç trafiğine açıldı.

Hakan Mehmet Şahin   | 29.10.2019
Meriç Köprüsü araç trafiğine açıldı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne'de Meriç Köprüsü'ndeki restorasyon iki hafta önce tamamlanmış, teknik olarak bir süre beklenmesi gerektiği için trafiğe açılamamıştı.

Bekleme süresinin sona ermesinin ardından Karaağaç Mahallesi ile Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşımın sağlandığı Meriç Köprüsü araç trafiğine açıldı.

Meriç ve Tunca köprüleri arasında işletmeleri bulunan esnaf, köprünün açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

İki köprü de restore edildi

Tunca ve Meriç nehirlerindeki tarihi taş köprülerin restorasyonu, temmuz ayında Tunca Köprüsü ile başlamıştı.

Trafiğe kapatılan 4 asırlık tarihi köprüde restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası ağustos ayı sonunda Meriç (Mecidiye) Köprüsü'nde çalışmalara geçilmişti.

Meriç Köprüsü'ndeki restore çalışması yaklaşık 1,5 ayda sona ermişti.

Çimento kullanılmadan tamamlanan çalışmalarda, köprülerin inşa edildikleri dönemdekine uygun kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanılmıştı.

Çalışmalarda tarihi köprülerin zemin taşları değiştirilmişti.

Köprülerin restorasyonunun başladığı temmuz ayından bu yana kentin sayfiye yerlerinden Karaağaç Mahallesi'ne Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile Bosnaköy köyü yolundan gidilebiliyordu.

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