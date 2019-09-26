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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Kapanış Toplantısı’nda konuşuyor
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Türkiye

Kıran-4 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 26.09.2019
Kıran-4 Operasyonu başladı

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

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