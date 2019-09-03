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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Kazan Vadisi'nde sürdürülen "Kıran Operasyonu"nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Sefa Şahin   | 03.09.2019
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran Operasyonu" kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Kazan Vadisi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, Hakkari'de 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 28 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı tespit edildi.

Teröristlerin ayrıca, 26 Ağustos'ta Hakkari'nin Doğanlı bölgesinde etkisiz hale getirilen mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilmesi olaylarının failleri arasında oldukları da belirlendi.

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