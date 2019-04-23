Kılıçdaroğlu'na saldırının şüphelisi savcılığa sevk edildi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman S, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk İlçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruk attığı sırada kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman S, savcılığa sevk edildi.
Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Osman S, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesine getirildi.
Adliye binasına arka kapıdan alınan Osman S, savcılık sorgusuna alındı.
Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı.
Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman S. hakkında da ek gözaltı süresi verilmişti.
Söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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