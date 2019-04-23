Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.83
BIST 100
95,952.77
Altın
1,271.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muhammed Şamil Aliağaoğlu   | 23.04.2019
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısına gelen 2'si kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

MİT'in Sincar'da yakaladığı 4 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT'in Sincar'da yakaladığı 4 terörist Türkiye'ye getirildi

PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Suriye Türkmenlerinden Macron'a YPG/PKK tepkisi

YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı

YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı
Petrol sahalarındaki YPG/PKK işgali Esed'e pahalıya mal oldu

Petrol sahalarındaki YPG/PKK işgali Esed'e pahalıya mal oldu
Terör örgütü için Konya Büyükşehir Stadyumu'nda keşif yapmışlar

Terör örgütü için Konya Büyükşehir Stadyumu'nda keşif yapmışlar