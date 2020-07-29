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Kılıçdaroğlu Mehmetçik Vakfına kurban bağışladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 29.07.2020
Kılıçdaroğlu Mehmetçik Vakfına kurban bağışladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına verdi.

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