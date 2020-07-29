Kılıçdaroğlu Mehmetçik Vakfına kurban bağışladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.