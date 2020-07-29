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Türk Kızılay bayramda çocuklara bayramlık, yaşlılara gıda kolisi verecek

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bayramlık, 65 yaş üstü 100 kişiye de gıda kolisi verileceğini söyledi.

Bilal Kahyaoğlu   | 29.07.2020
Türk Kızılay bayramda çocuklara bayramlık, yaşlılara gıda kolisi verecek

Kastamonu

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi çocukları köy köy gezerek sevindirdiklerini belirtti.

Bu bayramda da ihtiyaç sahibi çocukların ve yaşlıların unutulmadığını dile getiren Güzel, "Kurban Bayramı'nda da bu projemizi devam ettirmek istedik. İlçelerimizde belirlediğimiz 50 çocuğumuza bayramlık kıyafetlerini dağıtacağız. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 100 vatandaşlarımıza yönelik de gıda kolisi yardımımız devam ediyor." dedi.

Şube olarak dağıtımları yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kollarıyla birlikte yapacaklarını aktaran Güzel, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapısına kadar giderek hem hal hatırlarını sormak hem bayramlaşmak hem de ihtiyaçlarını gidermek istiyoruz. Çocuklarımızı ve yaşlılarımızı unutmadığımızı bu bayramda da göstermek istiyoruz." diye konuştu.


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