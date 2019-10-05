Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Türkiye

Kelebekler Vadisi'ne 'hassas koruma'

Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi, Obruk Gölü kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.

Merve Özlem Çakır   | 05.10.2019
Kelebekler Vadisi'ne 'hassas koruma'

Ankara

Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi, Obruk Gölü kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya'nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü, Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kaynak değerlerinin korunması için, alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanlarına kesin korunacak hassas alanlar deniliyor.

Öte yandan bu alanlar yapı yasağı getirilerek mutlak korunması gereken yerler oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Kelebekler Vadisi'ne 'hassas koruma'

Kelebekler Vadisi'ne 'hassas koruma'