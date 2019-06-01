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Gelibolu Yarımadası için 'kesin korunacak hassas alan' kararı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alan Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Ahmet Sertan Usul,Muhammed Nuri Erdoğan   | 01.06.2019
Gelibolu Yarımadası için 'kesin korunacak hassas alan' kararı

Ankara

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alan Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın kroki ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Bu kapsamda, Gelibolu ilçesinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

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