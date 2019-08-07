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Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 07.08.2019
Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı

Kayseri

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Soner Ö. idaresindeki 38 D 4984 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Yuları Mahallesi'nde Mehmet K. yönetimindeki 38 D 4566 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, 18 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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