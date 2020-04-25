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Kastamonu'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Bilal Kahyaoğlu   | 25.04.2020
Kastamonu'da çıkan örtü yangını söndürüldü Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü. 

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Saraycık köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürüldü.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. 

Yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Köy sakinlerinden Nail Çeneli, AA muhabirine, muhtarın kendilerine haber vermesi üzerine yangın tankerini traktöre takarak yanan alana gidip müdahale ettiklerini söyledi.


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