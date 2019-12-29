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Kars'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cüneyt Çelik   | 29.12.2019
Kars'ta 4,2 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Hüseyin Demirci / AA

Kars

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.20'de merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Aygan, depremin ardından ekiplerin sahada incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade eden Aygan, Afet Yönetim Merkezine bir hasar bilgisinin ulaşmadığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.


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