Euro
7.27
Dolar
6.60
BIST 100
89,643.71
Altın
1,590.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Karantina yurtlarından tahliyeler sürüyor

Avrupa'nın 9 ülkesinden koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'a gelerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 3 yurdunda 14 gün karantina süresini geçiren vatandaşlardan sağlıklı olanların tahliyesi sürüyor.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 31.03.2020
Karantina yurtlarından tahliyeler sürüyor Fotoğraf: Fatih Çağlar Demirbaş / AA

İstanbul

Karantina yurtlarından tahliyeler

Avrupa'nın 9 ülkesinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'a gelerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 3 yurdunda 14 gün karantina süresini geçiren vatandaşlardan sağlıklı olanların tahliyesi devam ediyor. Bu kapsamda Beşyol'daki KYK Yurdu'nda kalan 107 kişi, 14 günlük sürelerinin tamamlanmasının ardından yurttan ayrıldı. ( Fatih Çağlar Demirbaş - Anadolu Ajansı )

Avrupa'nın 9 ülkesinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'a gelerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 3 yurdunda 14 gün karantina süresini geçiren vatandaşlardan sağlıklı olanların tahliyesi devam ediyor.

Bu kapsamda Beşyol'daki KYK Yurdu'nda kalan 107 kişi de 14 günlük sürelerinin tamamlanmasının ardından yurttan ayrıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yurtta, sağlık görevlilerince son kez kontrolden geçirilen vatandaşlardan sağlıklı olanlar evlerine döndü.

Yurttan ayrılanlardan bazıları kendilerini karşılamaya gelen yakınlarıyla giderken bazıları da kendileri için tahsis edilen araçlara bindi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşların durdurulması üzerine bu ülkelerde geçici şekilde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan 1.955 Türk vatandaşı, konulan özel seferlerle 17 Mart'ta İstanbul'a getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta 3 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kızılhaç'tan İsrail'e koronavirüs nedeniyle Filistinli mahkumların sayısını azaltma tavsiyesi
Batman'da 1 köy karantinaya alındı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Belarus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Benzer haberler

Bakan Soylu'dan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı

Bakan Soylu'dan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı

Sivas'ta 3 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kızılhaç'tan İsrail'e koronavirüs nedeniyle Filistinli mahkumların sayısını azaltma tavsiyesi

Batman'da 1 köy karantinaya alındı

Batman'da 1 köy karantinaya alındı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
DOKA, Kovid-19 ile mücadele için 6 milyon lira destek verecek

DOKA, Kovid-19 ile mücadele için 6 milyon lira destek verecek