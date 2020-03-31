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Türkiye, Koronavirüs

Meclis Hastanesinde görevli doktorun ikinci Kovid-19 testi pozitif çıktı

Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine ikinci kez yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Ertuğrul Subaşı   | 31.03.2020
Meclis Hastanesinde görevli doktorun ikinci Kovid-19 testi pozitif çıktı

TBMM


KORONAVİRÜS HABERLERİ

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Coronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covit-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Başkanlıktan 29 Mart Pazar günü yapılan bilgilendirmede, doktorun şehir hastanesinde yapılan ilk test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtilmişti.

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