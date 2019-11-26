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Karaköy'de başörtülü kadına saldırının iddianamesi kabul edildi

Başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Semahat Yolcu hakkında 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Muhammed Enes Can,Murat Kaya   | 26.11.2019
Karaköy'de başörtülü kadına saldırının iddianamesi kabul edildi

İstanbul

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Semahat Yolcu hakkında hazırlanan ve 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame üzerindeki inceleme işlemi tamamlandı.

Mahkeme, hazırladığı tensip zabtıyla iddianamenin kabulüne, ilk duruşmanın 26 Aralık'ta yapılmasına hükmetti. Heyet, tutuklu sanık Semahat Yolcu'nun duruşmada hazır bulundurulması için cezaevine yazı yazılmasına da karar verdi.

İddianameden

İddianamede, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'nin 15 Kasım'da Kemeraltı Caddesindeki Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada olayın meydana geldiği belirtiliyor. Sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu, akabinde müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu anlatılıyor.

Müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, sanık Yolcu'nun ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'', ''hakaret'', ''tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından 4 yıl 8 aydan, 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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