Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul'un kültürel ve tarihi dokusu zengin mekanlarında incelemelerde bulundu.
Ankara
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliği ile en çok turistin ziyaret ettiği mekanlardan Galata, Karaköy ve İstiklal'de Bakanlığın restorasyon yaptığı tarihi yerleri gezdi.
Bakanlığın rutin programı dışındaki geziye spor kıyafetleriyle katılan Ersoy, Galata Kulesi'nin seyir terasından İstanbul'u inceledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.